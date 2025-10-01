Furioser Theaterauftakt mit „Ludwig fun Beethoven“

Theater kann kaum mitreißender sein: Die Musikkomödie „Ludwig fun Beethoven“ bescherte den Neuburger Theaterbesucherinnen und -besuchern einen mitreißenden Saisonauftakt. Antje Rietz als temperamentvolle „Elli“ und Horst Maria Merz als versponnener „Ludwig“ zogen – zur Freude der Zuschauer – gemeinsam alle Register. Die freche Musikkomödie von Michael Postweiler ließ Beethovens Legatis, Sonaten und Klavierkonzerte in unterschiedlichsten Varianten erklingen.

Beethovens Musik fasziniert auch mehr als 200 Jahre nach ihrer Entstehung

Dabei fasziniert Beethovens Musik auch mehr als 200 Jahre nach ihrer Entstehung in jedweder Form: im Original, als Pop- oder Rocksong, Sirtaki oder Wienerlied. „Elli“ holt Beethovens strenge Töne energisch, energiegeladen, ja sogar auf Englisch, mit „Schmackes“ und oft gegen „Beethovens“ Willen ins Hier und Heute. Das Repertoire der bekannten „Songs“ reicht dabei von „Für Elise“ bis „Freude schöner Götterfunke“. Da war Mitklatschen angesagt.

Der junge, innovative Regisseur David Merz ließ die Gäste im Theater nicht nur am bekannten musikalischen Werk, sondern auch am Leben des genialen Musikers teilnehmen. Auf der nahezu leeren Bühne, genauer gesagt eigentlich nur am Flügel, wurden Begegnungen und Traumwelten des Genies vertont, erspielt, erspürt, erlebt. Dabei sorgte die wunderbare Schauspielerin und Sängerin Antje Rietz aus Berlin für gekonnte Tanzeinlagen, variationsreichen Gesang und „Schmackes“.

Horst Maria Merz und Antje Rietz brillieren im Neuburger Stadttheater

Ihr Bühnenpartner, der Pianist, Chansonnier und Schauspieler Horst Maria Merz überzeugte mit rasanter Virtuosität am Flügel und komödiantischen Szenen. Mit einer wirren Perücke angetan mimte er hinreißend den verpeilten Pianisten, der sich für Beethoven hält und unbedingt bei einer geheimnisvollen Geliebten Erfolg haben will. Antje Rietz hingegen verwandelte sich von der Berliner Sängerin mithilfe eines weißen Kittels in eine Ärztin, die ihren wahnhaften „Ludwig“ mit List und Tücke aus der geschlossenen Abteilung holt.

Gemeinsam beschreitet das merkwürdige Duo danach ganz neue Wege – der Joint belustigt nicht nur das Bühnenpaar. Der Autor, der Regisseur und die beiden Bühnenkünstler spüren dem Leben und dem Werk eines Genies nach, stellen dabei Geschlechterrollen und gesellschaftliche Wahrnehmung in den Fokus und das alles mit feinem Humor. Dafür ernteten die Akteure zu Recht lang anhaltenden Applaus. Im Theater geht es am 15. Oktober mit einer Komödie von Ephraim Kishon weiter. Man darf gespannt sein.