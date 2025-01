Burgheimer Kegellegende Ludwig Klein wird 80

Wenn man ihn auf der Kegelbahn sieht, kann man es kaum glauben. Der Burgheimer Ludwig Klein, der als Sportler weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist, wird heute 80 Jahre alt.

Seine sportliche Karriere begann mit Fußball beim TSV Ober/Unterhausen. Sein Ehrgeiz, höherklassig zu spielen, führte zu Beginn der Siebzigerjahre zum damaligen Bezirksligisten nach Burgheim. Als die Burgheimer vor 50 Jahren den sportlichen Rückwärtsgang einlegten, schnürte Ludwig Klein, Spitzname „Tschampi“, seine Fußballschuhe wieder in Oberhausen. Nach seiner aktiven Zeit gab er sein fußballerisches Wissen und seine enorme Erfahrung über lange Zeit an den Burgheimer Kicker-Nachwuchs weiter.

Ludwig Kleins Traum von einer neuen Kegelbahn im Sportheim Burgheim

Die aktive Sportlerkarriere von Ludwig Klein hält bis heute auf der Kegelbahn an. Er ist Stammkegler in der 1. Mannschaft des SKC Burgheim und erzielt dabei regelmäßig Ergebnisse über 500 Holz. Burgheims Kegler verdanken Ludwig Klein noch deutlich mehr. Er plante und fertigte originalgetreu eine alte Holzkegelbahn, die sich alljährlich beim Burgheimer Marktfest großer Beliebtheit erfreut. Als die Burgheimer Kegelbahn geschlossen wurde, setzte sich Ludwig Klein ebenfalls an das Reißbrett und plante Kegelbahnen für das Sportheim des TSV Burgheim. Zum Bedauern von Planer und Kegler wurde das Projekt allerdings nie realisiert.

Die Freude am Kegelsport hat Ludwig Klein deshalb aber nicht verloren. Für seine Farben schiebt er nun die Kugel auf den Bahnen in Stepperg.