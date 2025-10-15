Abnahme der ersten Kinderflamme bei der Kinderfeuerwehr Ludwigsmoos

Vor Kurzem haben sich 28 Kinder ihrer bisher größten Feuerwehrprüfung, der Kinderflamme, gestellt. In den Stufen gab es Schutzkleidung zu sortieren, Pflaster zu kleben, Streichhölzer zu sortieren (Stufe Hellblau, die 6 und 7 jährigen). Feuerwehrgerätschaften finden und benennen musste bei der Orangen Stufe (8 - 9 Jahre) erledigt werden, Gefahren im Brandhaus entdeckt und die stabile Seitenlage gezeigt werden. Bei der Stufe Tiefblau der Kinder von 10-11 gab es Leinenbeutelzielwerfen, selbstständiges Kerzen anzünden und einen Notruf zu tätigen. Außerdem gab es in jeder Stufe eine Gruppenaufgabe, sowie ein paar Fragen zu beantworten, die von den Schiedsrichtern Kreisbrandmeister Georg Bair, Kreisjugendwart Jürgen Schreier und Kreisbrandinspektor Alexander Bauer beobachtet wurden. Alle Aufgaben wurden mit Bravour erledigt und nicht wenige der über 80 Zuschauer staunten nicht schlecht über die tollen Fähigkeiten und das Wissen, das sich die Kinder innerhalb des ersten Jahres nach der Neugründung schon angeeignet haben. Heinrich Seißler, Bürgermeister von Königsmoos, war begeistert was in der Jugendarbeit hier geleistet wird. Bei einem tollen Buffet, das die Eltern der Kinder auf die Beine gestellt hatten, konnten dann die Kraftreserven wieder aufgetankt werden, bevor es zur feierlichen Überreichung der Urkunden und Pins kam. KBI Alex Bauer (der im O-Ton "nervöser als aller Kinder war", weil es auch seine erste Kinderflamme war) brachte es dann auf den Punkt. "Es ist wirklich beeindruckend, was die Kinder heute alles geschafft haben. Wer heute die Begeisterung in den Augen der Kinder gesehen hat, der wird nicht daran zweifeln, wie wertvoll die anspruchsvolle Arbeit mit den Kindern ist." Melanie Peter, die Kinderwartin und ihr Team wurden nicht nur durch die netten Worte aus Politik und Feuerwehrführung bestätigt, sondern auch dadurch, dass die Begeisterung auch auf die Eltern überschwappte und auch gleich neue Begleitpersonen für die Kinder gefunden wurden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!