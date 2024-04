Autofahrer wird von Windböe erfasst und prallt frontal gegen einen Baum

Eine Windböe erfasst einen Autofahrer in Ludwigsmoos, weshalb er auf die Gegenfahrbahn kommt. Dort prallt sein Wagen gegen ein anderes Auto und dann gegen einen Baum.

Ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagnachmittag in Ludwigsmoos von einer Windböe erfasst worden, anschließend prallte er gegen einen Baum. Laut Angaben der Polizei war der 42-Jährige gegen 13.40 Uhr auf der Staatsstraße 2049 in Fahrtrichtung Klingsmoos unterwegs, als er von einer Windböe erfasst wurde und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Unfall in Ludwigsmoos: Mann prallt wegen Windböe gegen Baum

Dort stieß er mit einer 35-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen zusammen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er frontal gegen einen Baum. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 6500 Euro. (AZ)