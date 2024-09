Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen: 80.000 Euro Schaden

Auf der B 16 in Richtung Neuburg, auf Höhe der Abfahrt Pichl, staute sich am Mittwoch gegen 16.40 Uhr der Verkehr. Dies bemerkte ein 23-Jähriger offenbar zu spät und fuhr so mit seinem Lastwagen-Gespann - einem Fahrzeugtransporter, auf dem unter anderem zwei Autos geladen waren - auf das Stauende auf und schob so vier stehende Autos aufeinander. Der 23-Jährige fuhr laut den Aufzeichnungen seines Kontrollgerätes dabei mit knapp 60 Stundenkilometern auf den Golf eines 53-Jährigen aus Rheinland-Pfalz auf, schob diesen auf den Audi eines 41-Jährigen aus Ingolstadt, diesen wiederum auf den Mercedes eines 54-Jährigen aus Neuburg und schlussendlich diesen auf den Skoda eines 32-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Leicht verletzt wurde dabei der 53-Jährige im Golf, er benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung. Sein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro, berichtet die Polizei. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Manching, Pichl und Oberstimm. Sie übernahmen sowohl die Absicherung und Reinigung der Unfallstelle als auch die Ausleitung des Verkehrs, da die Fahrbahn in Richtung Neuburg für rund eine Stunde gesperrt werden musste. (AZ)