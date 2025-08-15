Manching: 21-Jähriger fährt im Drogenrausch in ein Maisfeld

In den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Donnerstags ist in Manching ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei 150 Meter in ein angrenzendes Feld gefahren. Der Unfallverursacher blieb laut Polizei Ingolstadt unverletzt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Seinen Führerschein ist der junge Mann dennoch los. Es ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmittel.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Der Vorgang wird an die Staatsanwaltschaft Ingolstadt weitergeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 20.000 Euro. (AZ)