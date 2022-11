Manching

24.11.2022

Manchinger Bürgermeister zu Museumsraub: "Da reißt's vom Herzen die Hälfte weg"

Plus Der Diebstahl des Manchinger Goldschatzes ist für die Gemeinde ein herber Verlust. Bürgermeister Herbert Nerb aber hat eine ganz besondere Beziehung zu den Münzen.

Als Manchings Bürgermeister Herbert Nerb am vergangenen Dienstag mitten in der Nacht auf sein Handy schaute, da ärgerte er sich wahnsinnig. Er hatte er gerade erfahren, dass Unbekannte wichtige Glasfaserkabel der Telekom gekappt hatten und so 13.000 Haushalte und Gewerbebetriebe in Manching von Festnetz und Telefon, teils auch vom Handynetz, abgeschnitten waren. Was der Bürgermeister da noch nicht wusste: Es sollte der Auftakt sein zu einem spektakulären Kriminalfall mitten in Manching.

