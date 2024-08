Auto kollidiert auf B 16 mit Lkw-Fahrer aus dem Kreis Neuburg

Auf der B 16 Höhe Anschlussstelle Manching kam es am Montagnachmittag nach einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 29-jähriger Autofahrer als Irland fuhr an der Anschlussstelle Manching in Fahrtrichtung Nürnberg von der A 9 ab. An der Einmündung zur B 16 bog er nach links in Richtung Ingolstadt ein, berichtet die Polizei. Hierbei übersah er einen Kleinlaster der auf der Bundesstraße von Neuburg kommend in Richtung Neustadt unterwegs war. Das Auto erfasste den 7,5-Tonner auf der rechten Seite. Der 63-jährige Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verlor durch den Anstoß die Kontrolle über den Laster und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Laster durchbrach die Leitplanke und kippte in der abfallenden Böschung auf die linke Fahrzeugseite.

Icon Vergrößern Ein 29-jähriger Autofahrer übersah einen Lastwagen. Foto: Hein Reiß Icon Schließen Schließen Ein 29-jähriger Autofahrer übersah einen Lastwagen. Foto: Hein Reiß

Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der Unfallverursacher gab an, unverletzt zu sein. Der Fahrer des Lastwagens erlitt eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus nochmals untersucht wurde. Die Feuerwehren aus Manching und Ingolstadt waren zur Verkehrssicherung und Fahrbahnreinigung vor Ort. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. (AZ)