Unfall auf der B 16: Achtjährige aus Kreis Neuburg verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr fuhr eine 71-Jährige aus dem Landkreis Kelheim mit ihrem VW Touran auf der B 16 Höhe Oberstimm in Fahrtrichtung Neuburg. Ihren Angaben nach wurde sie durch die Sonne derart geblendet, dass sie über sämtliche Fahrstreifen hinweg nach links von der Fahrbahn abkam, teilt die Polizei mit. Eine in der Gegenrichtung fahrende 46-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schaffte es gerade noch, mit ihrem VW Polo dem ihren Fahrstreifen querenden VW Touran nach links hin auszuweichen, und konnte so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Trotzdem stieß der Touran mit der rechten Fahrzeugfront noch in das rechte Heck des ausweichenden Polos, der dadurch ins Schleudern geriet und auf der Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs zum Stillstand kam. Die Unfallverursacherin schleuderte nach dem Anstoß mit dem Gegenverkehr gegen die am linken Fahrbahnrand befindliche Leitplanke, ehe ihr Auto auf der Gegenfahrbahn stark beschädigt liegen blieb.

Bei dem Unfall blieb die Verursacherin unverletzt. Im VW Polo wurde durch den Anstoß die mitfahrende achtjährige Tochter der Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle wegen eines Schleudertraumas erstversorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die FFW Oberstimm unterstützte an der Unfallstelle bei der Verkehrslenkung, der Bergung der Fahrzeuge sowie bei der der Reinigung der Fahrbahn. (AZ)