Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Schaden

Gegen 18.40 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der B 16 Höhe Manching. Eine 36-jährige Seat-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto die B 16 in Fahrtrichtung Regensburg, als es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommen Ford kam, der von einem 44-jährigen Mann gelenkt wurde. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein hinter dem Ford nachfolgender Audi beschädigt, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich allerdings auf über 20.000 Euro. Da von den Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben gemacht wurden, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9342-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)

