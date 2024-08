Kinderarzt-Mangel: Neuburger Mutter fährt mit ihrer Einjährigen bis nach Geisenfeld

Kinderärzte in der Region sind massiv überlastet. Die beiden Neuburger Praxen haben Aufnahmestopps verhängt – und dann ist im Juni auch noch die Karlshulder Kinderärztin Evelyn Reineke in den Ruhestand gegangen. Eine Nachfolge für die Praxis ist bislang ungeklärt, der Kassensitz von Reineke ist derzeit verwaist und tausende kleine Patienten müssen mit ihren Eltern auf weiter entfernte Kinderärzte oder teils sogar auf Hausarztpraxen ausweichen. Eine der betroffenen Familien ist die von Janine Ulrich-Beck aus Altmannstetten. Die junge Mutter spricht über die Engpässe in Neuburg, das plötzliche Ende der Karlshulder Praxis und die langen Fahrten zum Kinderarzt nach Geisenfeld.

