Marco Meier will für die Freien Wähler Bürgermeister in Königsmoos werden

Marco Meir aus Ludwigsmoos wirft den Hut in den Ring um den Bürgermeisterposten in Königsmoos. Der 43-Jährige kandidiert für die Freien Wähler (FW), die ihn auf ihrer Jahresversammlung vorstellten. Damit gehen die FW als erste aus der Deckung – bislang hatte noch keine Königsmooser Partei oder Wählergruppe einen Kandidaten benannt. „Jetzt sind die anderen an der Reihe, sich zu überlegen, ob sie überhaupt Chancen haben und jemanden aufstellen“, merkte der bisherige FW-Vorsitzende Josef Kraus augenzwinkernd an.

Der Name Marco Meir sei öfter gefallen und von mehreren Seiten an den FW-Vorstand herangetragen worden, berichtete Kraus, wie es dazu kam, dass die FW auf den Ludwigsmooser zugegangen waren. Der hatte am Donnerstagabend quasi ein Heimspiel, denn als Verwaltungs-Vorstand des Sportvereins Ludwigsmoos ist Meir im Gasthaus Kraus zuhause.

Der gebürtige Ludwigsmooser Marco Meir will Bürgermeister in Königsmoos werden

Sein Motto für den Wahlkampf lautet „Mit Herz und Verstand für Königsmoos“. Der gebürtige Ludwigsmooser ist fest in seiner Heimatgemeinde verwurzelt, verheiratet und Vater zweier Töchter im Grundschul- beziehungsweise Kindergartenalter. Er bringe Bodenständigkeit, Loyalität, Gemeinschaftssinn und den Willen, Verantwortung zu übernehmen mit, betonte er.

Meir hat bei der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt zunächst eine Ausbildung zum Informatikkaufmann, anschließend eine weitere zum Bankkaufmann absolviert und ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanz- und Risikosteuerung angeschlossen. Drei Jahre arbeitete er in der IT der Sparkasse, dann zehn Jahre im Controlling, seit elf Jahren leitet er die IT-Abteilung mit 16 Mitarbeitern und verantwortet ein Budget von 10 Millionen Euro. Als Themen, die ihm besonders am Herzen liegen, nannte er Sicherheit für die Bürger – sowohl im Straßenverkehr als auch im Hochwasserschutz – Landwirtschaft, Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung.

Marco Meir engagiert sich ehrenamtlich als Lektor und beim SV Ludwigsmoos

Ehrenamtlich engagiert er sich als Lektor in der katholischen Kirche St. Maximilian Ludwigsmoos, wo er bereits Ministrant war. Im SV Ludwigsmoos ist er seit 2009 im Vorstand tätig, 30 Jahre lang war er aktiver Fußballer, knapp 20 Jahre lang aktiver Sportkegler und seit kurzem spielt er aktiv Tennis.

Meir will den erfolgreichen Weg der Freien Wähler in Königsmoos fortsetzen und setzt auf eine „moderate, kontinuierliche Weiterentwicklung“, auch wenn die halbe Welt aus den Fugen geraten sei und nach extremen Veränderungen schreie. Für die Aufgabe als Bürgermeister bringe er „aufgrund meiner Herkunft und Familie, meiner Lebens- und Berufserfahrung, meiner Heimat-verbundenheit und Heimatliebe das erforderliche Handwerkszeug mit“, meinte Meir. Deshalb freue er sich auf die offizielle Nominierung im Herbst und darauf, „im März 2026 zum Bürgermeister gewählt zu werden“.