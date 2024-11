Martin Scholz ist neuer Chef für den Forstbereich

Seit November ist Martin Scholz Bereichsleiter der Bayerischen Forstverwaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ingolstadt-Pfaffenhofen. Das teilt das Amt in seinem Schreiben mit. Der 42-Jährige folgt auf Forstdirektor Peter Birkholz, der im April in den Ruhestand verabschiedet wurde. Martin Scholz war zuletzt im Nationalpark Bayerischer Wald unter anderem für Holzverkauf, Wildtiermanagement und Führungen von nationalen und internationalen Besuchergruppen zuständig. Am AELF Ingolstadt-Pfaffenhofen wird Martin Scholz den Forstbereich leiten und als Abteilungsleiter auch für mehrere Forstreviere, die phytosanitären Kontrollen sowie für das Walderlebniszentrum Schernfeld zuständig sein.

Martin Scholz hat in Göttingen studiert

Seine Karriere begann der gebürtige Freiberger nach seinem Abitur mit dem Forststudium in Göttingen 2001. Nach dem Staatsexamen folgten ab 2013 berufliche Stationen beim Landesbetrieb Hessen-Forst und dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Hier war Scholz für die Beratung und Betreuung kommunaler Forstbetriebe und privater Waldbesitzer sowie für die Holzvermarktung zuständig. Ab 2019 arbeitete er im Nationalpark Bayerischer Wald. Schon in jungen Jahren hat Scholz seine Leidenschaft für die Natur entdeckt und sich, wann immer möglich, im Wald aufgehalten. Auch heute zieht es ihn in seiner Freizeit in den Wald, sei es zum Fahrradfahren, Wandern oder beim Spaziergang mit dem Hund. (AZ)