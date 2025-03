Matthias Enghuber will in Neuburg Oberbürgermeister werden

CSU-Kreisvorsitzender Matthias Enghuber möchte sich bei der Kommunalwahl 2026 um das Amt des Oberbürgermeisters bewerben. Der Vorstand des Neuburger Ortsverbandes hat den 40-Jährigen am Mittwochabend einstimmig als Kandidaten empfohlen. Am 10. April werden die Mitglieder in einer entsprechenden Versammlung die Bewerbung diskutieren und darüber abstimmen. Das allerdings dürfte eine Formalie sein, denn einen Gegenkandidaten oder eine -kandidatin gibt es nicht.

