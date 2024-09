Husky reißt Reh

Einen freilaufenden Husky stellte eine 45-jährige Mittwochfrüh am südlichen Ortsrand von Meilenhofen fest. Gegen 6.15 Uhr ging sie mit ihrem eigenen Hund auf einem Feldweg spazieren, als sie plötzlich ein laut aufschreiendes Tier und ein Hundegebell hörte. Gleichzeitig sah die 45-Jährige einen anderen Hundehalter, der seinen Hund schimpfte und danach in westliche Richtung wegging. Als sie an die betreffende Stelle kam, sah sie dort ein schwerverletztes Reh liegen, das der Husky zuvor gerissen hatte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits zwei unbekannte Frauen beim Reh, teilt die Polizei mit. Das Reh musste durch den zuständigen Jagdpächter erlöst werden.

Die beiden bislang unbekannten Frauen und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Eichstätt in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 08421/9770-0. (AZ)