23-jähriger Neuburger flüchtet vor der Polizei

Ein 23-jähriger Mann aus Neuburg ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Münchener Straße vor der Polizei geflüchtet, nachdem er dort kontrolliert werden sollte. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 2.40 Uhr zu Fuß in Tarnkleidung auf der Münchener Straße unterwegs. Beim Anblick des Streifenwagens ergriff der Neuburger sofort die Flucht in Richtung Längenmühlbach. Nach kurzer Fahndung konnte er jedoch in unmittelbarer Nähe festgestellt und kontrolliert werden.

Neuburger muss sich wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten

Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Beamten ein erlaubnispflichtiges Messer griffbereit in einem Holster und stellten es sicher. Bei der anschließenden Überprüfung des 23-Jährigen wurde festgestellt, dass der Mann laut Beschluss keine Messer oder sonstigen Waffen führen darf. Dies war auch der Grund für die Flucht des Neuburgers. Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffenführungsverbot muss sich der 23-Jährige nun strafrechtlich wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten. (AZ)