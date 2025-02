Am Ende war Geduld gefragt: Michael Kern ist der neue Ingolstädter Oberbürgermeister

Am Samstag hatte er noch Nudeln auf dem Wochenmarkt verteilt, am Sonntag in den sozialen Netzwerken intensiv dafür geworben, zur Wahl zu geben. Am Abend zeigte sich: Der Einsatz im Wahlkampf hatte sich gelohnt. Michael Kern ist neuer Oberbürgermeister in Ingolstadt, er hat gut 64 Prozent der Stimmen erhalten. Der 49-Jährige wird in den kommenden sieben Jahren an der Spitze der Stadt stehen.

Kern hat mit 64 Prozent die Stichwahl zum Oberbürgermeister in Ingolstadt gewonnen

Eine große Überraschung war die Wahl Kerns am Ende nicht gewesen. Denn der Ingolstädter war bereits bei der OB-Wahl vor zwei Wochen trotz drei Gegenkandidaten nur knapp an der 50-Prozent-Marke gescheitert. Damals hatte er es auf 46,7 Prozent gebracht und musste deshalb in die Stichwahl mit seinem Herausforderer Christian De Lapuente. Der SPD-Mann wusste zwar ein Fünf-Parteien-Bündnis hinter sich, brachte es letztendlich aber nur auf 31,9 Prozent der Stimmen. Stefan König von den Freien Wählern war auf 12,1 Prozent gekommen, AfD-Kandidatin Rosa Pepke erhielt 9,3 Prozent. Mit der Wahl Kerns hat die CSU nach fünf Jahren den OB-Posten von der SPD zurückerobert.

Michael Kern ist der neue Ingolstädter Oberbürgermeister. Foto: Luzia Grasser

Dabei brauchte Kern am Sonntagabend Geduld, um seinen Sieg feiern zu können. Denn erst wurden die Stimmen der Bundestagswahl ausgezählt, erst dann war der OB dran. Reinhard Brandl, der vom CSU-Haus noch ins Rathaus gekommen war, konnte schon den Applaus genießen, als Kern immer noch auf die Ergebnisse wartete. Diesmal dauerte es deutlich länger als vor zwei Wochen, als Wahlleiter Dirk Müller bereits gut eine Stunde nach Schließung der Wahllokale das Ergebnis verkünden konnte. Am Sonntag dauerte es bis nach 23 Uhr, als auch offiziell feststand, dass Kern die Wahl deutlich gewonnen hatte. Zuvor war der Jurist noch vorsichtig gewesen und bemühte Fußball-Metaphern, wenn einer schon vorzeitig gratulieren wollte: „Es wurde auch schon ein 2:0-Vorsprung verspielt“, sagte er dann zu Beispiel.

Kerns Sieg in Ingolstadt war zu keiner Zeit gefährdet

Doch so weit sollte es nicht kommen, der Sieg war dem Ingolstädter von Anfang an nicht mehr zu nehmen gewesen. Als er um kurz nach halb sieben am Abend in den Großen Sitzungssaal des Ingolstädter Rathauses gekommen war, wo sich Politiker, Wahlkämpfer und weitere Interessierte versammelt hatten, flimmerte gerade das Ergebnis des ersten von insgesamt 148 Wahllokalen über die großen Bildschirme. 75,8 Prozent für Kern, hieß es da, es kam aus dem Westen Ingolstadts. Auch wenn Kern noch einige Einbußen hinnehmen musste, brachte er am Ende sein Zwei-Drittel-Ergebnis sicher nach Hause.

Christian De Lapuente gratuliert dem neuen Ingolstädter Oberbürgermeister Michael Kern. Foto: Luzia Grasser

Christian De Lapuente kam zwei Stunden nach Kern ins Rathaus - und wurde mit Applaus von seinen Unterstützern begrüßt. Auch wenn da schon feststand, dass er wohl nicht der nächste Oberbürgermeister von Ingolstadt werden würde. Obwohl seine Chancen sehr gering waren, hatte der 42-Jährige in den vergangenen zwei Wochen noch viel Energie in den Wahlkampf gesteckt. An 11.000 Haushalten wollten er und sein Team beim Haustürwahlkampf noch klingeln und Wähler mobilisieren, er hatte Döner geschnitten und verteilt und auch politisch noch einmal eine härtere Gangart eingeschlagen. Wer CSU wählt, so De Lapuente, der bekommt das Personal, das bei der Wahl 2020 abgewählt worden ist - und brachte namentlich die Namen des ehemaligen Finanzbürgermeisters Albert Wittmann und des Alt-OBs Christian Lösel ins Spiel. Der hatte als Amtsinhaber vor fünf Jahren überraschend die Wahl gegen SPD-Mann Christian Scharpf verloren.

Sandra und Michael Kern zusammen mit dem Ingolstädter CSU-Chef Stefan Huber (links) und dem Landtagsabgeordneten Alfred Grob (rechts). Im Hintergrund CSU-Fraktionsvorsitzender Franz Wöhrl. Foto: Luzia Grasser

Kern bezeichnete all das als „Wahlkampfgetöse“. Beide Kontrahenten, die 2020 in den Stadtrat eingezogen waren, betonten noch am Wahlabend, dass sie beide in Zukunft konstruktiv zusammenarbeiten wollen. Während De Lapuente als Fraktionsvorsitzender und Ingolstädter SPD-Chef bereits vor der Wahl ein bekanntes Gesicht in der Ingolstädter Politik war, war Kern bislang eher ein Politiker aus der zweiten Reihe gewesen. Er war zwischen 2018 und 2023 Bezirksrat, seit fünf Jahren ist er Stadtrat. Als es darum ging, einen CSU-Kandidaten für die vorgezogene OB-Wahl zu finden, trat Kern plötzlich ins Rampenlicht - und sorgte für eine gehörige Überraschung. Bei einer parteiinternen Abstimmung setzte er sich gegen Christian Lösel durch, der sein Amt von der SPD zurückerobern wollte.

Michael Kern tritt am 1. März sein Amt als Oberbürgermeister in Ingolstadt an

Bereits am Montag wird sich Kern mit seinem Amtsvorgänger Christian Scharpf treffen, denn schon am 1. März wird Kern, der bislang bei einer Versicherung in München arbeitete, sein neues Amt antreten. Scharpf wird am selben Tag neuer Wirtschaftsreferent im Münchner Rathaus. Auf den neuen OB warten viele Herausforderungen. Denn die Stadt steckt - auch wegen der einbrechenden Gewerbesteuer - in der finanziellen Misere und muss in den kommenden Jahren jeweils 25 Millionen Euro einsparen.

Im Stadtrat rückt der Arzt Babür Aydeniz für Michael Kern nach.