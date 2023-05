Neuburg

vor 49 Min.

Mit Seifenblasen und vermummt: Ein Neuburger legt sich auf die Lauer

Matthias Schwark aus Neuburg fotografiert in und um Neuburg die Tierwelt. Für den Eisvogel braucht es spezielle Tarnkleidung.

Plus Matthias Schwark fotografiert die Tierwelt rund um Neuburg. Auf einer Tour durch die Auenwälder verrät er, warum er dazu oft Seifenblasen in seinem Rucksack hat.

Von Anna Hecker

Tarnkleidung ist für Matthias Schwark unerlässlich, wenn er auf Tour geht. Denn diejenigen, die der Neuburger sucht, haben hervorragende Augen. Kleine Knopfaugen, um genau zu sehen, die ihre Umgebung millimetergenau abscannen und die kleinste Bewegung wahrnehmen. Um die schillernden Vögel vor die Linse zu bekommen, muss Schwark schon mal stundenlang regungslos verharren - und auch dann gelingt das perfekte Foto nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen.

Ein schwerer Rucksack hängt über den Schultern des Neuburgers, aus seinem Auto zieht er zudem die große Fototasche, eine Kamera und ein riesiges Objektiv liegen gut gepolstert darin. "Das muss man alles erst mal schleppen können, da muss ich schauen, dass ich fit bleibe", meint Schwark lachend. Denn bis zum heutigen Zielort ist es ein kleiner Fußmarsch, mit dem Auto könnte man ihn gar nicht erreichen. Also geht es auf, tief in die Auenwälder rund um Neuburg. Die Heimat des Eisvogels - und genau den will der Tier- und Landschaftsfotograf heute vor die Linse bekommen.

