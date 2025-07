Mit Stier beladener Lkw prallt gegen einen Baum – stundenlange Bergung

Spektakulärer Unfall in Zuchering: Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Lkw am Donnerstagnachmittag in Zuchering auf der Weicheringer Straße in Richtung Hagau. Kurz vor der Ortsausfahrt kam der 73-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw, der mit einem ausgewachsenen Stier beladen war, stürzte etwa zwei Meter die Böschung herab und kollidierte mit einem massiven Baum.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer in der Kabine des Lkw im Fußbereich eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt, die Freiwilligen Feuerwehren aus Zuchering, Hagau und Brunnenreuth rückten mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle aus. Es waren insgesamt neun Feuerwehrfahrzeuge und ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Unfall mit Stier: Straße war stundenlang gesperrt

Mithilfe von technischem Großgerät wurde der Lkw zunächst abgesichert, da er sich in einer Schräglage befand und drohte, nach links zu kippen. Anschließend konnte der Fahrer durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Lkw entstand ein massiver Schaden.

Der Einsatz war damit aber noch nicht beendet, da der Lkw mit einem etwa 900 Kilo schweren Stier beladen war. Der Stier wurde durch einen Veterinärarzt in Augenschein genommen. Es konnten keine Verletzungen festgestellt werden und das Tier verhielt sich nach dem Verkehrsunfall und während des gesamten Einsatzes sehr ruhig. Der Stier wurde in einen Tieranhänger geladen. Die Weicheringer Straße blieb bis in die Abendstunden komplett gesperrt.