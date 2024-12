WG-Mitbewohner entpuppt sich als Einbrecher

In ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Ingolstadt ist eingebrochen worden. Jetzt wurde laut Polizei ein Mitbewohner unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Den Beamten war dabei der Zufall zu Hilfe gekommen.

Im Rucksack fand die Ingolstädter Polizei Schmuck, der beim Einbruch gestohlen wurde

Der 24-jährige Ukrainer war am Donnerstag in Verdacht geraten, eine Haustür in der Ingolstädter Innenstadt und auch andere Gegenstände mit Graffitis beschmiert zu haben. Als die Polizisten seinen Rucksack durchsuchten, fiel ihnen nicht nur eine Farbdose, sondern auch hochwertiger Schmuck auf.

Nahezu gleichzeitig meldete ein Bewohner eines WG-Zimmers im Ingolstädter Südwesten, dass Unbekannte in sein Zimmer eingebrochen seien und Uhren sowie Schmuck im Gesamtwert von rund 3000 Euro gestohlen hätten. Weitere Überprüfungen ergaben schnell, dass der Ukrainer als Mitbewohner in derselben Wohngemeinschaft lebt. Zudem stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schmuck in seinem Rucksack um das Diebesgut handelt.

Der 24-Jährige ist inzwischen in Untersuchungshaft.