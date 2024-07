Schulfest und 60-Jahr-Feier an der Mittelschule Neuburg

Die Mittelschule Neuburg feierte ihr 60-jähriges Bestehen im Englischen Garten. Der Tag war geprägt von einer fröhlichen Atmosphäre und wurde mit einem bunten Spielefest und einem offiziellen Festakt gebührend gefeiert. Am Vormittag hatten sich die Lehrer ein Spielefest für ihre Schüler ausgedacht. Jeder Schüler konnte an zwei Workshops aus den Bereichen „Kreativ“, „Sport und Bewegung“ und „Alternativ“ teilnehmen und sich in einem zusätzlichen „Freetime-Block“ selbstständig beschäftigen. Sehr begehrt waren das Perlenarmbandknüpfen und Brettspiele. Aber auch alle anderen Angebote wurden begeistert angenommen.

Die Mittelschule Neuburg gibt es seit 60 Jahren

Der Pausenhof verwandelte sich zudem in einen Jahrmarkt an Aktivitäten (Schachspielen, Stelzenlaufen, Kreidemalen, Haare flechten, Tischtennis spielen und vieles mehr) und Angeboten, bei denen sich der Elternbeirat und der Freundeskreis der Mittelschule mit der Verköstigung einbrachten.

Die Praxisklasse versorgte alle mit Getränken und der Schulfilm in der Aula zeichnete die Geschichte der Schule von ihren Anfängen bis heute nach und zeigte die vielfältigen Entwicklungen und Ereignisse der letzten sechs Jahrzehnte. Unterlegt mit Musik der schulischen Band und der Saitenmusik sorgte er für eine ganz besondere Stimmung. Hier sammelten sich gegen Ende des Schülerfests auch die geladenen Gäste, die von Schülern der 10. Klassen durchs Schulhaus geführt wurden.

Johann Habermeyer, zweiter Bürgermeister der Stadt Neuburg, lobt anlässlich des 60-Jahr-Fests der Mittelschule die gute Zusammenarbeit und überreicht Schulleiterin Anne Graf einen Bilderrahmen für die Andenken an diesen gelungenen Tag. Foto: Silvia Bauer, Mittelschule Neuburg

Stimmungsvoll und fröhlich ging es nach einem Sektempfang im nachfolgenden offiziellen Teil des Jubiläums weiter. Schulleiterin Anne Graf eröffnete die Veranstaltung mit einer herzlichen Begrüßungsrede. Sie hob die bedeutende Rolle der Schule in Neuburg hervor, blickte auf die Anfänge der Mittelschule Neuburg zurück und zeichnete deren Entwicklung über die Jahrzehnte nach.

Sie betonte: „Jeder der hier Anwesenden prägt diese Schule und trägt ein Stück der Schule in sich.“ Veränderung der Gebäude, Anpassung Lehrpläne, Einführung der Schulsozialarbeit, Eröffnung des offenen und gebundenen Ganztags, verschiedene Klassen für ausländische Kinder, Initiierung und Integration neuen Technologien, all das prägt die vergangene 60 Jahre.

Digitalisierung im Unterricht ist nur eine von vielen Entwicklungen

Graf dankte allen Beteiligten für das in der Vergangenheit Geleistete und blickt mit Optimismus in die Zukunft. Diese werde die Schule sicher vor vielfältige Herausforderungen stellen, in der die Digitalisierung nur eine der spannenden Weiterentwicklungen sein werden.

Zweiter Bürgermeister der Stadt Neuburg, Johann Habermeyer, freute sich über die geniale Idee der wunderbaren Verknüpfung von Schulfest und 60-Jahr-Feier. Als Sachaufwandsträger sei die Stadt Neuburg für Infrastruktur und Gebäude zuständig. „Alles, was drinnen passiert, müsst ihr machen und ihr macht es hervorragend!“ Habermeyer freut sich auf zukünftige Projekte und die weitere Zusammenarbeit mit der Mittelschule. „Wir lassen uns durch nichts mehr aufhalten!“ versicherte er und deutete damit den geplanten Schulerweiterungsbau an.

Die 60-Jahr-Feier der Mittelschule Neuburg war somit nicht nur ein Rückblick auf eine erfolgreiche Vergangenheit, sondern auch ein Ausblick auf eine vielversprechende Zukunft. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie eine starke Schulgemeinschaft gemeinsam feiern und gleichzeitig visionäre Ziele entwickeln kann.