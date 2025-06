Modehaus Brenner eröffnet eine Filiale in Pfaffenhofen

Seit 125 Jahren gibt es das Neuburger Modehaus Brenner, in diesem Jahr nun eröffnet es seine erste Filiale und wird damit erstmals außershalb Neuburgs präsent sein. Das hat Geschäftsführer Thomas Holatko bestätigt.

Im Herbst 2025 eröffnet das Neuburger Modehaus Brenner eine Filiale in Pfaffenhofen

Das Unternehmen übernimmt das ehemalige Modegeschäft Krieglmeier an der Pfaffenhofener Frauenstraße. Bereits seit April läuft in den dortigen Geschäftsräumen der Räumungsverkauf, dieser dauert noch bis zum 30. Juni. Wann genau Brenner seine Filiale in Pfaffenhofen eröffnen wird, steht bislang nicht fest. Holatko spricht von Herbst dieses Jahres.