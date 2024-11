Überschlag ins Flussbett: Autoinsassen flüchten nach Unfall

Montagnacht gegen 1.30 Uhr kam ein Auto zwischen Mörnsheim und Mülheim in einer Linkskurve von der Straße ab. Nach einem Überschlag landete es laut Polizei in einem Fluss und blieb auf dem Dach liegen. Als Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, befand sich jedoch niemand mehr im Fahrzeug.

Nach Überschlag bei Mörnsheim: Polizei will den Fahrer des Autos finden

Allerdings trafen die Beamten in der Nähe auf zwei Männer in nasser Kleidung. Sowohl der 42-Jährige als auch der 16-Jährige waren alkoholisiert und bestritten, am Steuer gesessen zu sein. Mit einer Spurenauswertung soll nun geklärt werden, wer der Fahrer des Unfallwagens war. Bei dem Überschlag wurde nur der 42-Jährige leicht verletzt, der Schaden liegt bei rund 7000 Euro. (AZ)