Mofafahrerin bei Ausweichmanöver auf B16-Radweg gestürzt – Polizei sucht unbekannten Radler

Eine 55-jährige Frau ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf dem Radweg entlang der B 16 bei Oberhausen verletzt worden.

B16 bei Oberhausen: Mofafahrerin stürzt auf Radweg an – Polizei sucht Radfahrer

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, war die Frau gegen 12.15 Uhr mit ihrem Mofa in Richtung Donauwörth unterwegs, als ihr ein schwarz gekleideter Radfahrer entgegenkam. Beim Versuch, auszuweichen, geriet sie ins Bankett, verlor die Kontrolle und stürzte. Der unbekannte Radfahrer fuhr einfach weiter. Die Mofafahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam per Rettungsdienst in die Klinik Neuburg. Der Schaden am Mofa liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise zum Radfahrer nimmt die Polizei unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)