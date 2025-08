59-Jähriger wird zwischen Burgheim und Gempfing von Feldspritze erfasst

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße ND 11 zwischen Burgheim und Gempfing von einer Feldspritze erfasst und verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der 59-Jährige gegen 10 Uhr mit seinem Motorrad von Burgheim in Richtung Gempfing unterwegs. Dort war ein 58-jähriger Traktorfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dabei, Pflanzenschutzmittel auf einem Kartoffelfeld auszubringen.

Der 59-Jährige kam zu Sturz und zog sich mittelschwere Verletzungen zu

Als der 58-Jährige mit seinem Traktor wenden wollte, war die Gestängeführung der Feldspritze nicht eingeklappt, sondern ragte auf einer Länge von 13 Metern quer über die Kreisstraße. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, wurde aber von der Feldspritze am Kopf erfasst. Der 59-Jährige kam dadurch zu Sturz und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Zeugenangaben zufolge musste auch ein nachfolgender 67-jähriger Autofahrer eine Vollbremsung einleiten. Verletzt wurde dieser jedoch nicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Kreisstraße war aufgrund des Unfalls für rund 30 Minuten komplett gesperrt. Gegen den 58-jährigen Traktorfahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)