Gefährliches Manöver auf B16: Motorradfahrer schlägt während der Fahrt auf Außenspiegel

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstagabend auf der B16 und später auf der ND 18 bei Weichering eine 53-jährige Autofahrerin bedrängt und ihr Fahrzeug beschädigt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg fuhr die Frau gegen 18.25 Uhr in Richtung Karlshuld, als der bislang unbekannte Motorradfahrer sie zunächst anhupte und ihr mit zu geringem Abstand folgte.

Motoradfahrer zerstört Außenspiegel in Weichering – Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei fuhr der Mann mehrfach neben das Auto und schlug insgesamt dreimal gegen den linken Außenspiegel. Dieser wurde dabei beschädigt. In Karlshuld verlor die Frau den Motorradfahrer aus den Augen. Der entstandene Schaden am Auto liegt bei etwa 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (AZ)