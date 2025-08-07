Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mittelschwer verletzt

Weil eine Autofahrerin einem 24-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hat, gab es in Adelschlag einen Unfall. aus dem Der Motorradfahrer war gegen 17.15 Uhr auf der EI 7 unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 64-jährige Autofahrerin an der Einmündung der Verlängerung der Wittenfelder Straße von Adelschlag kommend nach links in die EI 7 einfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der 24-Jährige stürzte und wurde mittelschwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Eichstätt gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Ochsenfeld war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Autofahrerin muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten. (AZ)