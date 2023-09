Motorradfahrer kollidiert mit Zug – Mann schwer verletzt

Ein Motorradfahrer versuchte einen abgesperrten Bahnübergang zu überqueren. Ein Regionalzug erwischte den 72-Jährigen dabei.

Ein Mann ist im Landkreis Pfaffenhofen mit einem Zug kollidiert. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber brachte den 72-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Ingolstadt blieb am Donnerstagabend für knapp drei Stunden gesperrt.

Der Mann wollte in der Nähe von Münchsmünster einen Bahnübergang überqueren, der aufgrund von Bauarbeiten gesperrt war. Die Ampel an dem Übergang war zudem außer Betrieb. Der Mann umfuhr mit seinem kleinen Motorrad mehrere Warnbalken, um das Gleis zu überqueren. Dies gelang ihm aber nicht rechtzeitig, sodass der Mann mit dem von rechts kommenden Regionalzug, der von Regensburg in Richtung Ingolstadt unterwegs war, kollidierte.

Landkreis Pfaffenhofen: Motorradfahrer und Regionalzug kollidieren

Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, der Zug kam einige hundert Meter später zum Stehen. In dem Zug befanden sich 47 Fahrgäste. Diese blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Schaden an der Front des Triebfahrzeuges wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Bei der Unfallaufnahme war neben Kräften der Polizeiinspektion Geisenfeld auch eine Besatzung der Bundespolizeiinspektion Nürnberg eingebunden. Die Feuerwehren Münchsmünster und Vohburg wurden alarmiert und waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr übernahm zudem die Ausleuchtung der Unfallstelle. (AZ)

