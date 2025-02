Nachfolger für das Café am Theater in der Altstadt gesucht

Ein Gastronomiewechsel steht in der Neuburger Altstadt an. Victoria Gebel möchte das „Café am Theater“ abgeben und sucht einen Nachfolger. Der Mietvertrag mit der Stadt Neuburg, der das Gebäude gehört, läuft noch ein Jahr. „Wir als Stadt sind natürlich an einem schnellen Wiederbetrieb interessiert“, sagt Pressesprecher Bernhard Mahler. Wann das Café schließen wird und ob es dann einen nahtlosen Übergang geben wird, steht noch nicht fest. Über die sozialen Medien hat die Pächterin einen Aufruf an interessierte Nachfolger veröffentlicht.

Victoria Gebel sucht Nachfolger für das „Café am Theater“ in Neuburg

Victoria Gebel hat das Café im Februar 2022 zusammen mit ihrer Schwägerin übernommen. Diese hat sich nach einem Jahr aus dem gemeinsamen Projekt zurückgezogen, seitdem hat sie den Betrieb alleine weitergeführt. Sie wolle sich nun auf ihre anderen Betriebe konzentrieren, sagt sie, zu denen neben Toniz Pizza auch die Gastronomien in der Altmühltherme gehören.