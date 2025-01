2000 Second-Hand-Kostüme im Pfarrsaal Heilig Geist

Ein wichtiger Termin für Faschingsfreunde rund um Neuburg ist der Secondhand-Faschingsmarkt im Pfarrsaal Heilig Geist am Samstag, 11. Januar. Die „Aktion Hoffnung“, die kirchliche Hilfsorganisation des Bistums Augsburg, organisiert zwischen 10 Uhr und 13 Uhr den Benefizverkauf in Neuburg. Unter dem Motto „Nachhaltig shoppen und Gutes tun“ werden auf 120 Quadratmetern mehr als 2000 Secondhand-Kostüme für Groß und Klein angeboten.

Benefiz-Faschingsmarkt in Neuburg: Mehr als 2000 Second-Hand-Kostüme

Die Organisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler sagen: „Wir bringen alles mit, was Faschingsbegeisterte für den Ball oder Straßenumzug benötigen: Tierkostüme, lustige Verkleidungen, Helden aus Film und Fernsehen und auch Glitzer- und Sportler-Outfits fehlen nicht“, sagen . Zudem gibt es eine Auswahl an Accessoires wie Masken, Schmuck, Hüte, Kronen und Helme, Perücken und Haarteile.

Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist und vom Katholischen Frauenbund Neuburg sind beim Verkauf mit Herzblut dabei. Ohne diese Unterstützung könnte die „Aktion Hoffnung“ den Markt nicht veranstalten. Während des Marktes besteht die Möglichkeit, gut erhaltene und saubere Kleidung sowie Faschingskostüme als Spende abzugeben. Ein kurzfristiger Tischverkauf ist nicht möglich.

Nachhaltiges Faschingsshopping in Neuburg mit der Aktion Hoffnung

Die Veranstalter haben sich entschieden, den Reinerlös aus dem Faschingsmarkt für die Sozialarbeit in der Erzdiözese Sucre in Bolivien zur Verfügung zu stellen. Dort wird ein Kinderheim unterstützt, in dem über 50 Kinder betreut werden. Die Kinder kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen und bekommen im Heim die Chance auf eine lebenswerte Zukunft. Weitere Informationen bei der aktion hoffnung unter 0821/3166-3601 oder info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte (AZ)