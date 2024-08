Kammerjäger in Karlshuld starten Großaktion gegen Nagekäfer

Kurzfristig bremste der Regen am Mittwochvormittag die Verpackungskünstler oder besser gesagt die Schädlingsbekämpfer aus. Weil die Silofolie, in die die alte Karlshulder Saatgutreinigungsanlage für eine knappe Woche eingehüllt wird, nur trocken verklebt werden kann, musste Marcus Römer mit seinem Team warten. Auch der Wind verzögerte die Arbeiten am Mittwoch. Die Spezialfirma aus Wilhelmshaven ist voraussichtlich eine gute Woche vor Ort, um das historische Gebäude und die darin verwahrten Exponate aus der Sammlung des kulturhistorischen Vereins Donaumoos vom Nagekäfer, seinen Larven, Puppen und Eiern zu befreien.

