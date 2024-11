Nahwärme-Ausbau verschiebt sich: Zwei Jahre keine Baustellen in der Rosenstraße

Es hatte sich in den vergangenen Wochen angebahnt, nun ist klar: In der Neuburger Rosenstraße wird es 2025 und 2026 keine größeren Baustellen geben. Der Nahwärme-Ausbau in der Innenstadt und der Oberen Altstadt wird um zwei Jahre verschoben. Das hat am Dienstagabend der Stadtrat entschieden. Gemeinsam mit Tourismusreferent Florian Herold und Stadtmarketing-Referent Klaus Babel (beide FW) hatte die CSU-Fraktion einen Antrag zur Entlastung des Handels eingereicht, dem das Gremium mit einer Gegenstimme zustimmte. Wie groß die „Verschnaufpause“ für die Geschäftsleute tatsächlich ausfällt, entscheidet sich demnächst im Gespräch zwischen den Stadtwerken und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Denn der Nahwärme-Ausbau wird 2025 fortgesetzt – wenn auch nicht in der Rosenstraße.

