Nahwärme-Baustelle wandert weiter: Hier ist bald gesperrt

Der Ausbau der Nahwärme in der Neuburger Innenstadt schreitet voran: Anfang November wandert die Baustelle der Stadtwerke in der Münchener Straße ein Stück weiter Richtung Bullinger-Kreuzung. Gebaut wird dann vom Oswaldplatz bis zur Luitpoldstraße, und zwar von beiden Richtungen. Für Anwohner, Lieferanten und Besucher der Gewerbeeinheiten und Praxen in diesem Bereich kommt es zu Einschränkungen. Darüber informieren jetzt die Neuburger Stadtwerke.

Der Bauabschnitt ist sehr beengt, daher muss die Münchener Straße zwischen Oswaldplatz und Fürstgarten-Tiefgarage Anfang November komplett gesperrt werden. Von der Luitpoldstraße bis zur Fürstgarten-Tiefgarage am Sèter Platz wird die Münchener Straße halbseitig gesperrt sein, die Zufahrt von der Bullinger-Kreuzung zu Parkplatz und Tiefgarage am Fürstgartencenter bleibt aber immer frei.

Anwohner von Neuburger Nahwärme-Baustelle betroffen: Kostenlose Parklösungen

In den Bereichen, in denen gerade gearbeitet wird, ist die Zufahrt zu den Grundstücken durch den Baubetrieb mit Bagger und LKW nicht möglich, teilen die Neuburger Stadtwerke in einer Information für die Anlieger mit. Die Firma SEG, die den Rohrbau übernimmt, werde die betroffenen Anwohner und Anlieger vor Ort rechtzeitig darüber informieren. Wer angesichts der Baustelle nicht auf sein Grundstück kommt, kann in der Baustellenzeit kostenlos in der Tiefgarage parken, sofern er das Schreiben der Stadtwerke sichtbar im Auto platziert.

Wann genau die Nahwärme-Baustelle in den Bereich zwischen Oswaldplatz und Luitpoldstraße wandert, ist noch nicht ganz klar. Ziel sei es, am 4. November den bisherigen Baustellenbereich zwischen Oswaldplatz und ehemaliger Post abzuschließen, sagt Sebastian Basel, Vertriebsleiter bei den Stadtwerken. Das Material für die Asphaltierungsarbeiten sei bestellt, Unklarheit besteht nur noch, ob das Wetter für diese Arbeiten passt, erklärt Basel: „Am besten ist es trocken und mild. Denn wenn es zu kalt ist, kühlt das Material zu sehr ab und die Asphaltierungsarbeiten können nicht wie geplant stattfinden.“

Der Nahwärme-Ausbau beschäftigt Neuburg noch länger. Zwischen Hechtenstraße und ehemaliger Post soll Anfang November asphaltiert werden, dann wandert die Baustelle weiter in Richtung Luitpoldstraße. Foto: Anika Zidar

Einschränkungen in der Münchener Straße: Neuburger Stadtwerke informieren

Erlauben es die Bedingungen und wird die bisherige Baustelle finalisiert, so wandert die Nahwärme-Baustelle einen Tag später in den neuen Abschnitt. Die Bauarbeiten im Verlauf der Münchener Straße sowie auf den angrenzenden Straßen sind zeitlich alle aufeinander abgestimmt. Die eine soll enden, die andere beginnen, so Basel. Der Trupp an Bauarbeitern kann im besten Fall nahtlos weitermachen. Und die Verkehrsführung durch die Neuburger Innenstadt ist trotz der Baustellen noch gewährleistet.

Um die Bürger bestmöglich über die Fortschritte an den Baustellen auf dem Laufenden zu halten, informieren die Stadtwerke Neuburg auf ihrer Website im Bereich „News“. Dort wird genau vermerkt, wo gerade gebaut wird und ob die Maßnahmen im Zeitplan sind. Interessierte finden unter https://stadtwerke-neuburg.de/news/ alle aktuellen Informationen. (mit annh)