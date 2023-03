16-Jähriger unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Die Polizei hat einen Jugendlichen aus Eichstätt in Nassenfels auf einem E-Scooter erwischt, der bei der Fahrt unter Drogen stand. Welche Folgen das hatte.

Polizeibeamte haben den 16-jährigen Fahrer eines E-Scooters am Dienstag gegen 21.30 Uhr in Nassenfels einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Eichstätt fest, dass der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Jugendliche nicht nur nach Marihuana roch, sondern auch noch drogentypische Auffälligkeiten bei ihm erkennbar waren. Wie die Polizei mitteilt, räumte der 16-Jährige bei der Kontrolle den Konsum gegenüber den Beamten ein. Zudem händigte der Jugendliche dem Beamten auf Nachfrage einen mitgeführten Chrusher sowie eine Kleinmenge an Betäubungsmittel aus. Die Polizei brachte den 16-Jährigen im Anschluss zur Blutentnahme in die Klinik Eichstätt und übergab ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Mutter. (AZ)