Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen bei Nassenfels auf der Staatsstraße, die Neuburg und Eichstätt verbindet. Gegen 9 Uhr fuhr ein 50-jähriger Neuburger mit einem Kraftrad von Nassenfels kommend in Richtung Speckmühle. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt, berichtet die Polizei. Laut aktuellem Ermittlungstand kam der Neuburger auf feuchter Fahrbahn ins Rutschen und geriet auf die Fahrspur der 46-jährigen Frau. Auch eine Gefahrenbremsung konnte eine frontale Kollision zwischen beiden Fahrzeugen nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Neuburger schwer verletzt und in das Krankenhaus in Neuburg gebracht. Die 46-jährige Frau blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren Meilenhofen und Nassenfels abgesichert. (AZ)

Nassenfels Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis