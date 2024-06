Mann erleidet Krampfanfall und fährt in Baumgruppe

Ein Mann aus Schrobenhausen ist am Montagnachmittag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Offensichtlich hatte er einen Krampfanfall.

Offensichtlich aufgrund eines Krampfanfalles ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 49-jähriger Mann aus Schrobenhausen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war auf der Strecke Zeller Kreuzung Richtung Nazibühl unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto in einer Baumgruppe landete.

Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei Neuburg. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

