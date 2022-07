16 auf einen Streich: Im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen wird es eng

Plus Politiker genehmigen 16 neue Stellen. Jetzt arbeiten 531 Beschäftigte für den Landkreisund den Freistaat. Die Flüchtlingswelle hat Ämter und Sachgebiete an die Grenzen gebracht.

Die Welle ukrainischer Kriegsflüchtlinge hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen nahezu „überrollt“. Momentan kommen nur noch etwa zehn Flüchtlinge pro Woche, aber die Arbeit hat sich in den Ämtern aufgestaut. Nun soll es 16 neue Stellen für Ausländer- und Gesundheitsamt, Sozialwesen und Jobcenter geben.