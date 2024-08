195 Tonie-Figuren aus Neuburger Spielzeuggeschäft entwendet

Ein Dieb hat in einem Neuburger Spielzeuggeschäft zugeschlagen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Im Zeitraum vom 25. Juli bis 8. August wurden aus einem Spielzeuggeschäft in der Färberstraße eine große Menge Tonie-Figuren entwendet. Am Dienstag, 27. August, wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Spielzeugdiebstahl in Neuburger Geschäft: Tonie-Figuren entwendet

Im Tatzeitraum wurden insgesamt 195 Tonie-Figuren und fünf Tonie-Boxen im Gesamtwert von rund 4200 Euro aus einem Aufsteller im Laden entwendet. Mit diesen Figuren ist es möglich, zusammen mit einer entsprechenden Box Hörspiele für Kinder abzuspielen.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)