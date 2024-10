Am Samstag gegen 12.30 Uhr konnte in einem Neuburger Verbrauchermarkt ein 40-Jähriger bei einem Ladendiebstahl beobachtet werden. Der Mann versuchte Elektroartikel in seiner Hosentasche zu verbergen, konnte dabei aber von einem Angestellten beobachtet werden. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der Beschuldigte wieder entlassen, teilt die Polizei mit. (AZ)

