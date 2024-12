A Bing Crosby Christmas Show im Più Piano

Der Verein Più Präsentiert lädt am Samstag, 14. Dezember, zu einem weihnachtlichen Konzertabend ein. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der Musiker sind willkommen. In der stimmungsvollen Atmosphäre des Più Piano (Spitalstraße C172, Neuburg) erwartet die Gäste eine Hommage an die unvergesslichen Weihnachtsklassiker von Bing Crosby. Die talentierten Musiker, angeführt vom charmanten Sänger Rory Dunne, lassen die Legenden der Swing-Ära wieder lebendig werden. Begleitet wird er von James Hurley am Klavier, Ulrich Habersetzer am Saxophon, Matthias Fischer am Schlagzeug und Paul Prem an der Gitarre. Anmeldung erforderlich über E-Mail an events@piu-praesentiert.de oder telefonisch unter 0175/6010578. (AZ)