Abgesperrtes Fahrrad in Neuburg entwendet

Ein Fahrrad ist in Neuburg gestohlen worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 5. Dezember wurde bei der Polizei der Diebstahl des Fahrrades der Marke Crossbike in der Farbe rot-weiß angezeigt. Der Anzeigeerstatter hatte seinen Angaben nach am 17. November das Fahrrad in einer Fahrradgarage im Bereich Am Schwalbanger 29 abgestellt und mit einem Zahlenschloss versperrt.

Fahrraddieb schlägt im Schwalbanger in Neuburg zu

Am 2. Dezember stellte der Geschädigte den Diebstahl fest. Das Fahrrad hat einen Wert von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)