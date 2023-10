Absolut märchenhaft: Im Bücherturm werden fantasievolle Fotos ausgestellt

Manuela Kellner und Manuela Wittek stellen zurzeit ihre gemeinsame Fotostrecke im Bücherturm Neuburg aus.

Beim Eintreten in den Neuburger Bücherturm wird der Blick der Besucher seit Kurzem an die hinteren Wände des Gebäudes gelenkt. Denn hier ist immer wieder dasselbe Gesicht zu sehen. Eine Figur mal von vorne, dann von der Seite oder aus der Froschperspektive. Es sind alles Anspielungen auf Märchen. Man erkennt den Froschkönig, Rotkäppchen, die große Uhr der nächsten Frau erinnert an Alice im Wunderland.

Auf dem Weg in Richtung Treppenaufstieg hängen an den Wänden Banner in Schwarz-weiß, sie gehören zu einer Fotoausstellung, die gerade im Neuburger Bücherturm gezeigt wird. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein gewöhnliches Porträt, sondern vielmehr um eine eigene kleine Geschichte, die die Bilder ausdrücken. Fantasievoll geschminkt und gekleidet, posiert die junge Frau mit einer riesigen Uhr, sie ist weiß geschminkt, weiß angezogen, schwarze Kontraste machen das Outfit perfekt.

Durch die QR-Codes neben den Bildern gelangen interessierte direkt zur Website von Manuela Kellner. Foto: Laura Dietrich

Geht man weiter in den zweiten Stock stößt man schließlich auf ähnliche Bilder. Eine Prinzessin und eine weitere Frau, verkleidet als Frosch in einer sommerlichen Kulisse schmücken die Wände bis in das erste Obergeschoss. Den weiteren Weg nach oben begleitet die Besucher eine Frau mit rotem Umhang, die in einer Schneelandschaft posiert. Doch woher kommen diese märchenhaften Fotografien?

Beim Treppenaufgang in das zweite Obergeschoss können Besucher des Bücherturms derzeit ein junges Mädchen in einer Schneelandschaft bestaunen. Foto: Laura Dietrich

Seit dem 7. Oktober können Besucher des Bücherturms die gemeinsame Fotografie Ausstellung von Manuela Kellner und Manuela Wittek bestaunen. Kellner führt als ausgebildete Fotofachverkäuferin ihr eigenes Kleingewerbe, während sie außerdem im Bücherturm arbeitet. Wittek ist Inhaberin eines Friseursalons. Durch Kellners Anstellung im Bücherturm ergab sich für sie eine Gelegenheit, ihre Bilder dort zur Schau zu stellen.

Die fantasievolle Ausstellung im Bücherturm Neuburg kann seit 7. Oktober von Besuchern bewundert werden

Bei den gemeinsamen Projekten kümmert sich Wittek um Maske und Frisur, während Manuela Kellner selbst fotografiert und bearbeitet. Das Duo arbeitet oft und gern zusammen an Projekten, da sich die beiden auch privat kennen. Auf der aktuellen Ausstellung ist die Tochter einer Freundin von Kellner zu sehen, die sich bereit erklärte für sie zu modeln. Die Bilder spielen auf bekannte Märchen wie den Froschkönig oder Schneewittchen an. Daher passen sie gut an einen Ort, an dem diese Geschichten zu hunderten aufbewahrt werden.

Lesen Sie dazu auch

Die Fotoausstellung kann kostenlos von allen Besuchern zu den Öffnungszeiten des Bücherturms am Spitalplatz bewundert werden. Ausgehängt werden die Bilder noch bis Mittwoch, 31. Januar. Der Bücherturm hat Dienstags und Samstags von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und anschließend von 13.30 bis 18 Uhr.