ADFC kritisiert Kommunikation: Nachtbergweg sei „Offenbarungsakt“ der Stadt

Seit mehreren Wochen ist ein Teil des Nachtbergwegs in Neuburg nun offiziell für Radfahrer gesperrt. Die Maßnahme sorgte für viel Unmut und auch die Ortsgruppe des ADFC kritisiert das Vorgehen der Stadt. Dabei geht es dem ADFC nicht um die Sperrung per se, sondern um eine mangelnde Kommunikation von Anfang an. Sprecher der Ortsgruppe schlagen nun eine zentrale Lösung vor, die sich nicht nur auf den Nachtbergweg, sondern auf das gesamte Radfahrerkonzept in Neuburg bezieht.

Anna Hecker