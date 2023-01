Neuburg

vor 34 Min.

AfD-Klage: Jetzt fliegen zwei Neuburger Stadträte aus den Ausschüssen

Plus Zwei Mitglieder des Neuburger Stadtrats werden Opfer einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Was eine AfD-Klage für die beiden bedeutet.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München bereitet nun auch der Stadt Neuburg einige Unannehmlichkeiten. Denn nachdem die oberste Gerichtsbarkeit im Freistaat Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Berufung einer Klage der AfD stattgegeben hat, wird die Ausschussgemeinschaft von FDP und Linkspartei im Stadtrat mit Bettina Häring und Michael Wittmair jetzt ihre Sitze in den Ausschüssen verlieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen