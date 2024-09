Agentur für Arbeit passt Öffnungszeiten in Neuburg an

Die Agentur für Arbeit Neuburg-Schrobenhausen reagiert auf die zunehmende Nutzung ihres digitalen Dienstleistungsangebots und passt die Öffnungszeiten entsprechend an. Ab 16. September ist am Längenmühlweg 24 für persönliche Vorsprachen ohne Termin dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 8 bis 10 Uhr geöffnet. Des Weiteren können Termine für persönliche Vorsprachen vereinbart werden. Die Agentur bittet, diese online zu buchen.

„Durch den stetigen Ausbau und die Weiterentwicklung unseres digitalen Angebots lassen sich immer mehr Anliegen von zu Hause oder per Smartphone erledigen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden und den Service für unsere Kundinnen und Kunden weiter auf hohem Niveau zu halten, passen wir die Öffnungszeiten an“, erläutert Astrid Kutz, Geschäftsführerin Operativ bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt, diesen Schritt.

Mit dem Angebot eines digitalen Postfaches für ihre Kundinnen und Kunden – ob online am heimischen PC oder via App am Smartphone – bietet die Agentur für Arbeit Ingolstadt zudem einen modernen Kommunikationsweg, der viele Wege erspart und dem Datenschutz vollumfänglich gerecht wird. Mit dem digitalen Postfach können Anfragen und Unterlagen ganz unabhängig von Öffnungszeiten direkt an die persönlichen Berater übermittelt und in Leistungsangelegenheiten Kontakt aufgenommen werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass über das digitale Postfach – im Gegensatz zum E-Mail – auch datenschutzrelevante Auskünfte erteilt werden dürfen. Anmeldung unter www.arbeitsagentur.de/eServices

Arbeitsagentur passt in Neuburg die Öffnungszeiten an

Wer schon ein Profil besitzt, also sich bereits arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet hat, kann zusätzlich die beliebte „BA-mobil App“ nutzen. Sie stellt aktuelle Informationen, wichtige Mitteilungen und nützliche Funktionen sicher und bequem auf dem Smartphone oder Tablet bereit. Die “BA-mobil App“ kann im Apple App Store und im Google Play Store auf das Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden.

Die App bietet, wie der digitale Postfachservice, unter anderem einen Mitteilungsservice, der auf ungelesene Nachrichten und aktuelle Informationen hinweist. Zurückliegende und bevorstehende Termine werden angezeigt und lassen sich in der Kalender-App speichern. Kundinnen und Kunden können via Smartphone ihre Beraterin oder Berater kontaktieren und Nachrichten zu Fragen der Vermittlung und Leistung einsehen und versenden. Zudem besteht die Möglichkeit, Veränderungen mitzuteilen, Dokumente hochzuladen, sich den aktuellen Bearbeitungsstand der Anträge, bzw. Bescheide und Nachweise anzeigen zu lassen. Und mit Aktivierung der Push-Nachrichten wird über jede Mitteilung direkt informiert. (AZ)