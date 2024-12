„Alle Jahre wieder“ kommt die Stadtkapelle in die Hofkirche

Passend zum weithin bekannten Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ laden auch dieses Jahr das Jugendorchester und das Stammorchester der Stadtkapelle Neuburg zum traditionellen Weihnachtskonzert. Heuer findet das Konzert wieder in der Neuburger Hofkirche statt. „Die Hofkirche ist für uns ein besonderer Ort, da sie mit der stimmungsvollen Beleuchtung und den Gerüchen des Christkindlmarkts auf dem Karlsplatz immer noch eine Extraportion Weihnachtsstimmung ins Konzert bringt“, erzählt Dominik Bockelt, Vorsitzender der Neuburger Stadtkapelle, im Gespräch.

Am 14. Dezember erklingen dann ab 17 Uhr nicht nur vom Christkindlmarkt, sondern auch aus dem Kircheninneren weihnachtliche Klänge. Zu hören sind unter anderem die „Toccata in D Minor“ sowie das sinfonische Werk „Crith Mhonadh“ aus der Feder von Alfred Bösendorfer. „Bei der Programmauswahl war es uns wichtig, wieder eine breite Mischung aus bekannten Melodien und fantasieanregenden Klangbildern zu bieten“, so Stadtkapellmeister Alexander Haninger. Er erzählt weiter, dass er sich vor allem auf das letzte Stück „Give Us Peace“ freue, da es sehr gut in die aktuelle Zeit passt und mit seiner getragenen, harmonischen Melodie einen kurzen Moment der Ruhe und des Frieden einkehren lässt.

Neuburger Stadtkapelle gibt traditionelles Weihnachtskonzert in der Hofkirche

Aber nicht nur er freut sich, auch der Musikernachwuchs ist schon aufgeregt: „Unser Dirigent hat das erste Stück sogar extra für uns arrangiert“, erzählen einige junge Musikerinnen beim Probenbesuch und spielen damit auf das erste Stück des Konzerts, „Veni Emmanuel“, zu Deutsch „O komm, o komm, Immanuel“, an. Die Besucherinnen und Besucher dürfen also gespannt sein, was die beiden Orchester unter der musikalischen Leitung von Hildegard Kriner, Fabian Mnich und Alexander Haninger erarbeitet haben.

Der Eintritt zum Konzert ist frei und damit sind auch alle kurzentschlossenen Besucher, die einen spontanen Abstecher vom Christkindlmarkt machen wollen, herzlich willkommen. Schnell sein lohnt sich allerdings trotzdem, da der Kirchenraum auf 380 Personen begrenzt ist.

Das letzte Mal in diesem Jahr sind die Neuburger Musiker dann - ebenfalls traditionell - am Heiligabend selbst, 24. Dezember, auf den Neuburger Friedhöfen zu hören: jeweils um 15.15 Uhr am neuen und um 16 Uhr auf dem alten Friedhof. (AZ)