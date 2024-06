Am Neuburger Spitalplatz fliegen die Fäuste und Flaschen

Ein Streit zwischen zwei Männern endet mit einer zerbrochenen Glastür und Verletzungen. Beide Beteiligten müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Am Samstagabend kam es gegen 19.45 Uhr vor einer Bar am Spitalplatz in Neuburg zu einem heftigen Streit. Zwei Männer aus Neuburg, ein 47-Jähriger und ein 42-Jähriger, gerieten aus bisher unbekannten Gründen in einen verbalen Konflikt. Der jüngere der beiden soll den älteren Mann beleidigt und bedroht haben. Daraufhin schlug dieser dem 42-Jährigen mit der Faust ins linke Auge.

Doch damit war der Streit noch nicht vorbei. Nach Angaben der Polizei wollte sich der 42-Jährige rächen und versuchte, seinen Gegner mit einer Bierflasche zu treffen. Zum Glück verhinderte eine geschlossene Glastür der Bar Schlimmeres, die Scheibe dabei aber zu Bruch. Ein Splitter traf den 47-Jährigen am Bein und verursachte eine kleine Schnittwunde. Diese war jedoch so gering, dass sie nicht ärztlich behandelt werden musste.

Streit am Spitalplatz endet mit einem geschwollenen Auge und einer Schnittwunde

Der 42-Jährige hatte weniger Glück und musste wegen seines geschwollenen Auges im Rettungswagen erstversorgt werden. Beide Männer waren zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert.

Nun müssen beide Männer mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Den 42-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Der 47-Jährige muss sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. (AZ)