Amtsgericht Neuburg: Mann soll Frau geschlagen und mit Scherbe verletzt haben

Ein turbulenter Prozess startete am Mittwochvormittag im Neuburger Amtsgericht. Einem 30-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen wird schwere Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin vorgeworfen. Der nigerianische Staatsbürger soll die schwangere Frau sowohl im Januar als auch im März vergangenen Jahres geschlagen und beim zweiten Mal sogar mit einer Glasscherbe verletzt haben. Grund für die Auseinandersetzungen war unter anderem, dass der Angeklagte wollte, dass die gemeinsame Tochter im Genitalbereich beschnitten wird. Ganz im Gegensatz zur Mutter, die dem Mädchen das schmerzhafte Ritual ersparen wollte.

Prozess am Amtsgericht Neuburg: Nigerianer wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen

Konkret drehte sich die Verhandlung um zwei Fälle. Der erste Fall spielte sich am 4. Januar 2024 in Nordrhein-Westfalen ab, wo der Angeklagte wohnt. Wie die Geschädigte vor Gericht schilderte, soll er zuerst geleugnet haben, der Vater der gemeinsamen Kinder zu sein. Anschließend soll er sie als „Bastarde“ beschimpft haben. Des Weiteren, so die Geschädigte, drehte sich der Streit um die Beschneidung der dreijährigen Tochter. Der Angeklagte habe verlangt, dass sich seine Tochter einer solchen, vorwiegend in Afrika gängigen Genitalverstümmelung, unterziehen solle. Diese Forderung lehnte die Geschädigte nach eigenen Aussagen ab, woraufhin sie Schläge von ihrem Partner kassiert haben soll. Eine Zeugin, die ebenfalls in dem Haus wohnt, hätte danach einen Krankenwagen gerufen.

Der zweite Vorfall ereignete sich zwei Monate später in Reichertshofen, wo die Frau wohnt. Dort sei der Angeklagte an besagtem Tag unangekündigt aufgetaucht und habe eines der beiden Handys der Frau mitnehmen wollen. Wieder sei es zum Streit und zu einem Handgemenge gekommen, wobei der Angeklagte ein Weinglas zerbrochen und die Frau mit den Scherben am Arm und am Bein verletzt haben soll. Polizisten konnten danach Blutspuren und Scherben vor Ort sicherstellen.

Vorfall ereignete sich in Reichertshofen: Mann soll Frau mit Scherben geschnitten haben

Am Mittwoch sprachen im Prozess mehrere Zeugen aus dem Familien- und Bekanntenkreis des nigerianischen Paares vor, deren Aussagen sich großteils widersprachen. Die Vermieterin des Angeklagten gab an, seine Cousine zu sein. Deren Ehemann sagte dem Richter wiederum, seine Frau sei die Schwester des Angeklagten. Hinzu kam, dass die Worte „Schwester“ und „Bruder“ in der Kultur des Angeklagten wohl auch für Personen benutzt werden, die der Familie zwar nahestehen, aber nicht verwandt sind.

Richter Christian Veh rang während der Verhandlung mehrmals um Fassung bei dem Versuch, Ordnung in das Geschehen und die sich stark widersprechenden Aussagen der Zeugen zu bringen. Ein Urteil fällte der Richter indes noch nicht, da dafür noch die Handys der Beteiligten und eventuell relevante Chatnachrichten ausgewertet werden sollen. Ein weiterer Prozesstag wurde für Ende März anberaumt.