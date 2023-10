Auch im Raum Neuburg: Wenn Biker in rosa Hasenkostümen Spenden sammeln

Motorradfahrer in rosa Hasenkostümen sammeln Spenden für bedürftige Kinder - das ist das Konzept der "Street Bunny Crew". Die Gruppe ist auch im Raum Neuburg aktiv.

Die Mission der rosa Hasen und weißen Häsinnen ist es, Spenden für Kinder in Notsituationen zu sammeln. Egal, ob durch Armut oder Behinderung. Sie wollen für Kinder, die Hilfe benötigen, Gutes tun. Und das eben im Hasenkostüm auf dem Motorrad. Denn anders als das gesellschaftliche Bild von Motorradfahrern oder Motorradgruppen oft ist, sind die sogenannten Street Bunnys gar keine Rowdys. Die Hasen sind meist ziemliche starke Kerle, so Bernd Winkler, einer der Neuburger Bunnys, aber trotzdem sind sie gute Seelen. Die Hasengruppe legt großen Wert auf ihre Mission, deshalb gelten im Bunny-Kostüm gewisse Regeln. Kein Alkohol ist eine davon, und die Hasen müssen sich auch an die Straßenverkehrsordnung halten, andernfalls droht ein Ausschluss aus der Gemeinschaft. Denn die Street Bunny Crew möchte als Vorbild agieren. Insgesamt 400 Mitglieder zählt die Gruppe in Deutschland inzwischen. Und auch in Arizona lebt ein Mitglied des Vereins, der wohl am weitesten entfernteste.

Street Bunnys Ingolstadt erhalten Spende aus Neuburg

In den vergangenen Jahren konnten die Hasen bereits an Vereine aus der Region, wie Elisa und Regenbogen Wohnen, spenden. Auch wenn die Bunnys bereits viele Spenden übergeben konnten, ist es für einen gemeinnützigen Verein gar nicht so einfach, Gelder zu generieren. Durch diverse Aktionen sammeln die Männer und Frauen in Hasenkostümen Spenden für bedürftige Kinder.

Erst kürzlich haben die Ingolstädter Street Bunnys eine großzügige Spende von Günter Ziegler erhalten. Der Inhaber der Firma Heizöl und Pellets Schreiner und Ziegler hat von der Mission der Hasen, bei denen er erst dachte, sie tragen rosa Bademantel, erfahren und wollte diese unterstützen. Als Dankeschön bekam er Besuch von Chiefbunny Klaus Jesus, Bunnyguard Leif Eggerstedt und dem Neuburger Bunny Bernd Winkler, die ein Fan-Shirt überreichten. Wichtig für die Ingolstädter Hasen ist, dass die Spende in der Region bleibt, ihre Motivation lautet: Aus der Region für die Region.

Die hiesigen Hasen sind regelmäßig bei Veranstaltungen in der Region anzutreffen. Bei der Gewerbemesse in Manching, im Westpark in Ingolstadt und vielleicht bald auch mit einer Aktion in Neuburg.