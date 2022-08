Audi steigt in die Formel 1 ein – Motor entsteht in Neuburg

Nun ist es offiziell: Audi steigt in die Formel 1 ein. Der Motor wird am Standort in Neuburg entstehen.

Nun ist es offiziell: Audi steigt in die Formel 1 und damit die Königsklasse des Motorsports ein. Dies schreibt der Ingolstädter Konzern in einer Pressemitteilung. Die Marke tritt ab 2026 mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit, einer sogenannten „Power Unit“, in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft an. Das Projekt wird am Standort von Audi Sport in Neuburg an der Donau beheimatet sein. Damit entsteht erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Formel-1-Antrieb in Deutschland, teilt Audi mit.

Audi steigt in Formel 1 ein: Motor wird in Neuburg entwickelt

Der Motor wird im Motorsport-Kompetenzzentrum von Audi Sport in Neuburg entstehen, unweit des Unternehmenssitzes der Audi AG in Ingolstadt. „Für die Entwicklung und Fertigung des Formel-1-Antriebs werden wir auf das wertvolle Know-how unserer Motorsportmitarbeitenden bauen, weiter in unser Motorsportzentrum investieren und zudem hoch spezialisierte Fachkräfte einstellen“, sagt Audi Sport Geschäftsführer Julius Seebach, der den Formel-1-Einstieg im Rahmen der Neuausrichtung des Motorsports bei Audi organisiert hat.

Der Standort in Neuburg verfügt laut Audi bereits über Prüfstände für Formel-1-Motoren, Hochleistungs-Elektromotoren und Batterien. Derzeit wird dort der notwendige Ausbau in Bezug auf Personal, Gebäude und technische Infrastruktur unternommen, bis Jahresende soll alles Wesentliche stehen. Für das Power-Unit-Projekt wurde jüngst eine eigene Gesellschaft als 100-prozentige Tochter von Audi Sport gegründet. Die Leitung der Gesellschaft und damit des Formel-1-Projekts übernimmt Adam Baker als CEO. Der gelernte Ingenieur war in verschiedenen leitenden Funktionen für Hersteller und Teams im Motorsport tätig. Bevor er 2021 zu Audi kam, war er drei Jahre beim Weltverband FIA beschäftigt. Eine Entscheidung, mit welchem Team man 2026 an den Start geht, wird Audi bis Jahresende kommunizieren.

Audi in der Formel 1: Hybridmotor wird in Neuburg hergestellt

Ab 2026 wird beim Motor, bestehend aus Elektromotor, Batterie, Steuerungselektronik und Verbrennungsmotor, der Anteil der elektrischen Leistung gegenüber den heutigen Formel-1-Antrieben stark zunehmen. Der elektrische Antrieb wird dann annähernd so viel Leistung haben wie der Verbrennungsmotor, der laut Audi auf ca. 400 kW (544 PS) kommt. Die 1,6-Liter-Turbomotoren werden mit nachhaltigem synthetischem Kraftstoff betrieben – ebenfalls eine Voraussetzung von Audi für den Einstieg, heißt es. (AZ)